国内男子プロゴルフツアー今季最終戦のメジャー、第６２回日本シリーズＪＴカップ（１２月４〜７日）の記者発表会が７日、開催コースの東京・稲城市の東京よみうりＣＣ（７００２ヤード、パー７０）で行われた。同ツアー唯一の東京開催で、賞金総額は１億３０００万円（優勝４０００万円）。ツアー優勝者、賞金ランキング上位の選ばれし３０人が頂点を争う。前週までに優勝した今大会の有資格者１６人のうち、今季賞金ランク