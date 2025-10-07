全日本大学野球連盟は７日、公式ホームページ上で「プロ志望届」の提出者を更新。青森大の１９０センチ右腕・藤沢主樹＝黒沢尻工ら９人が加わり、計１７０人になった。日本高野連も同日、ホームページのプロ志望届提出者のリストを更新。２０２４年のセンバツに２１世紀枠で出場した別海（北海道）のリードオフマン・波岡昊輝外野手ら３人が加わり、計１２０人になった。提出期限は、１０月２３日に行われるドラフト会議２週