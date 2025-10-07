東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーにある、大航海時代の探険家たちに敬意を表したレストラン「マゼランズ」「マゼランズ」では、2025年11月1日から12月25日までの期間限定で、“ディズニー・クリスマス2025”のスペシャルコースと、ソムリエおすすめのペアリングワインセットが登場します。荘厳な空間でいただく、クリスマスの祝祭にふさわしい贅沢なメニューです。 東京ディズニーシー／マゼランズ“ディズニ