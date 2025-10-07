東京ディズニーリゾートにて、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」を2025年11月11日(火)から12月25日(木)までの45日間、開催します。東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、心温まるエンターテイメントや、クリスマスらしいグッズ・メニューが登場。今回は、そんな“ディズニー・クリスマス2025”期間中に「ホライズンベイ・レストラン」で提供されるスペシャルセットを紹介していきます。 東京ディズニー