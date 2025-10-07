江戸川ボートの6日間開催G3「マスターズリーグ第7戦」は、7日に3日目を開催。水面状況を考慮して5R以降は安定板を使用して行われた。2日目まで3走オール2連対と存在をアピールする地元の渡辺豊（58＝東京）が、ダッシュ枠2走の3日目5、12Rを3、4着としぶとくまとめた。得点率は7.60で11位。今シリーズは準優勝戦2個レース制が採用されているため、予選クリアのボーダーを7.17に推定すれば、4日目1回乗りの9Rは3着以上が条件