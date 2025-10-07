東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの両パークで、“ディズニー・クリスマス2025”の定番食べ歩きスイーツ「チョコレートチュロス」が登場！2025年11月1日から12月25日までの期間限定で販売される、毎年人気のメニューです。どのキャラクターデザインになるかお楽しみの、全7種の限定パッケージもポイントです☆ 東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2025”チョコレートチュロス  価格：600円販