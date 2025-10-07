兵庫県警の警察官2人が今月、自宅で乾燥大麻を所持した疑いで逮捕されました。逮捕されたのは、▼明石警察署の巡査・加藤力登容疑者（24）と、▼葺合警察署の巡査部長・岩城裕貴容疑者（42）のほか、▼神戸市・中央区の飲食店経営の紺谷研容疑者（43）で、警察は3人が大麻を入手した経路などについて捜査しています。