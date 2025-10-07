カンボジアからウソの電話をかけ、高齢の女性から現金をだまし取った疑いで、特殊詐欺グループのかけ子が逮捕されました。見目英明容疑者（46）は、仲間とともにカンボジアから埼玉県内の70代の女性に電話をかけ、通信事業者や警察官を装って、「資金洗浄の嫌疑がかけられていて紙幣調査が必要」などとウソを言って、約2050万円をだまし取った疑いが持たれています。見目容疑者は、知人から誘われカンボジアに渡り、特殊詐欺のかけ