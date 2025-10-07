甘くてホクホクな秋の味覚「能登栗」収穫のピークを迎えている石川県穴水町の山あいにある栗園では、連日大勢の人が訪れクリ拾いを楽しんでいます。穴水町前波の橋本栗園は、およそ5ヘクタールに400本のクリの木が植えられています。毎年この時期には県内外から大勢の人が訪れる観光農園として知られていて、7日も地元の人たちが栗拾いを楽しんでいました。訪れた人「栗の甘露煮と栗ご飯と、それから煮て潰してお砂糖いれて茶巾で