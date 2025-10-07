5日行われた石川県加賀市長選挙で初当選した市の元教育長、山田利明さんに7日、当選証書が手渡されました。67歳の山田さんは12年ぶりとなった加賀市長選挙で、4選を目指した現職を破り初当選しました。加賀市役所で行われた当選証書の付与式では、市選挙管理委員会の我戸宜夫委員長から当選証書が手渡され、山田さんは人口減少対策など市が抱える課題に取り組む意欲を新たにしました。加賀市長選で初当選・山田利明さん「毎月1回タ