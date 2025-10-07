今回、Ray WEB編集部は友だちの彼氏について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公・志帆の友だち・瞳は、最近彼氏ができたようで……？志帆は、瞳の彼氏・直樹が女性と一緒にいるところを目撃してしまいます。本当に直樹は浮気をしているのでしょうか……？原案：Ray WEB編集部作画：kライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】最近彼氏からの連絡が遅い気がする…友だちが嘆くなかで主人公が発見してしまっ