昨シーズン、初昇格したJ1で3位に躍進した町田ゼルビアは、リーグ最少の34失点と堅守を誇った。今シーズンはここまで33試合で35失点。その町田の守護神に君臨する日本代表GK谷晃生が決死の顔面セーブを振り返った。谷は4月に行われた第11節ヴィッセル神戸戦で、相手FW大迫勇也が至近距離から放った強烈なシュートを顔面で阻止。直後には痛みからその場に倒れ込んだが、試合終了までプレーを続けた。谷は、DAZNの『やべっちスタジア