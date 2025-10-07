日本の大学に中国の若者が進学するケースが増えている。元警視庁公安部外事課の勝丸円覚さんは「過酷な中国の大学入試に比べ、門戸は広くコストも安いため人気が高まっている。それに伴ってカンニング支援や面接代行などをうたう悪質なSNS投稿が問題視されるようになったが、もっと重大な問題がある」という――。（第2回）※本稿は、勝丸円覚『スパイは日本の「何を」狙っているのか』（青春出版社）の一部を再編集したものです。