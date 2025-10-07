明治が展開する、濃厚なコクとなめらかな食感、さっぱりとした後味で約86.4%※1の人が食後に合うと回答した「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」は10月3日から放送開始となるTVアニメ『野原ひろし 昼メシの流儀』とのコラボレーションが決定した。同日より特設サイトを開設し、各媒体でデジタル広告の配信を開始した。『野原ひろし 昼メシの流儀』と 明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザートがコラボ!今回のコラ