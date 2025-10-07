プロ野球・楽天は7日、鈴木翔天投手が福島県内の病院で内視鏡胸椎黄色靭帯骨化切除術を行ったことを発表しました。鈴木投手は7年目の左腕。昨季は28試合連続無失点の球団新記録を樹立すると、49試合に登板し、防御率1.66、24ホールドの好成績を収めました。今季は46試合に登板し、2勝4敗、19ホールド、5セーブ、防御率2.36を記録しています。試合復帰まで4〜5か月を要する見込みとなっています。