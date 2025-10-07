７日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比２４円３９銭（０・０６％）高の４万９７６円６１銭だった。３営業日連続で値上がりした。小幅ながら２日連続で最高値を更新した。全銘柄のうち１７５銘柄（約５２％）が上昇した。前日の株式市場は、高市早苗・前経済安全保障相が自民党総裁に選出されたことで、積極的な財政出動への期待から株価が大幅に上昇した。７日の市場では過熱感が