●あす8日(水)にかけて 雲多く一部にわか雨も●木曜から3連休にかけては晴れ間多い日々●今週後半も昼は夏が粘りを見せるが 朝晩はグッと冷え込む日も＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう7日(火)も昼過ぎ頃まではよく晴れた状態が続いた県内…太陽が力強く輝いた昼間は、まだ少し夏の粘りを感じる陽気になりました。最高気温が30度以上の真夏日を県内5か所で観測し、山口と玖珂は今月4日目の真夏日。そして玖珂は10月の真夏日日数の最