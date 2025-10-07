7日昼過ぎ、見附市仁嘉町で普通乗用車と自転車が衝突する事故があり、自転車に乗っていた女性が頭から血を流して病院に運ばれました。警察は、普通乗用車の運転手を過失運転致傷の容疑で現行犯逮捕しました。 逮捕されたのは、見附市に住む32歳の契約社員の男です。警察の調べによりますと7日午後2時30分ごろ、男は普通乗用車を運転中に見附市仁嘉町の信号機のない交差点で、自転車に乗っていた70代の女性をはねたということで