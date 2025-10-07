ニューアーク・リバティー国際空港の管制塔＝６日/Michael Nagle/Bloomberg/Getty Imagesワシントン（ＣＮＮ）連邦航空局（ＦＡＡ）の施設１２カ所で６日夜、人員不足が確認された。カリフォルニア州バーバンク、アリゾナ州フェニックス、コロラド州デンバーの管制塔のほか、ニュージャージー州ニューアーク、フロリダ州ジャクソンビルなどの空港周辺の航空交通を管理する施設でも人員が不足している。ハリウッド・バーバンク空港