５日の日本テレビ「おしゃれクリップ」は、ＥＸＩＬＥのＡＴＳＵＳＨＩを特集した。ＡＴＳＵＳＨＩの父は今年１月２４日に死去。亡くなる８年ほど前から「不仲だった」と明かし「それがインドに行ったことがきっかけで８年ぶりに会うことができて、最後、看取ることができたので、それはかなり大きな出来事でした」と語った。ＡＴＳＵＳＨＩは１月に父の死去を発表した際、ＳＮＳで「昨年の初め頃、ステージ４のガンを宣告さ