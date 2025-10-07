【モデルプレス＝2025/10/07】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）の公式X（旧Twitter）が6日に更新された。ガウル（GAEUL）の幼少期ショットが公開され、反響を呼んでいる。【写真】IVEガウル、上目遣いが可愛い幼少時代◆ガウル、幼少期ショット披露ガウルは韓国語で「ダイヴ（IVEのファンネーム）、素敵なチュソクを過ごして」と韓国のお盆に当たる長期休暇であるチュソク（秋夕）について触れ、自身の幼少期ショットを披露。