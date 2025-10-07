サッカースペイン１部リーグ、レアル・ソシエダードのセルヒオ・フランシスコ監督に対しこのままの不調が続けば１０月中にも解任されるとの見方が出ている。スペインのスポーツ紙、マルカやアスが伝えている。８節終了時点でチームは１勝２分け５敗と負けが大きく先行、２部降格圏の１９位に沈んでいるため。報道によると、ホキン・アペリバイ会長の下で指揮した監督のうち最も短命だった監督でも１０節まで時間的な猶予が与え