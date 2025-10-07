ア・リーグの地区シリーズは２試合を終え、東の伝統球団・ヤンキースはブルージェイズに連敗を喫して後がなくなった。敵地での２連戦では攻守で精彩を欠き、４日（日本時間５日）の第１戦は１―１０、翌５日（同６日）は７―１３といずれも惨敗。２試合で２３失点を喫するありさまで、もう１敗もできない崖っぷちに追い込まれた。リーグ優勝決定シリーズに駒を進めるためには、７日（同８日）からの本拠地２連戦、再び敵地で行