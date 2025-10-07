お笑い芸人のぼんちきよしとぼんちおさむ、宮川大助・花子が７日、奈良・芸術会館美楽来で行われた写真展「ＧｏｏｄＭｏｒｎｉｎｇＡｓｉａ」（８〜１２日）のオープニング会見に出席した。きよしは１９９４年にお笑いコンビ「ザ・ぼんち」のぼんちおさむに弟子入り、「つばさ・きよし」として漫才活動を経験後、ピン芸人として活動。１５年から「アジア住みます芸人」としてタイに２年半在住。さらに全国を１人で回る写真