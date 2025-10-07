トヨタの高級ミニバン「アルファード」。ファミリー層や送迎用など幅広い層に支持され、人気車種ゆえに「残価設定型ローン（残クレ）」で購入する方も多くいます。 ところが5年契約の満了時期を迎えると、返却するのか、残価を支払って乗り続けるのか、新車に乗り換えるのかという決断を迫られます。 今回のケースは、査定額が約120万円です。この条件のもとで「費用を抑える」という観点から見