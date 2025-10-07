インドネシア留学も終わり、いざ帰国。しかし、帰国するにも「大」苦労しました。その原因を今回の記事で語っていこうと思います。友達が駅まで送ってくれるらしい…荷物のパッキングも済ませ、帰りの電車と飛行機のチケットも取り、準備満タン。実は、この時、インドネシア国内でデモが起こっていたため友達が駅まで車で送ってくれるとのこと。その申し出にすごく感謝しながらも、この友達は待ち合わせに毎回30分以上は遅れて来る