楽天は７日、鈴木翔天投手（２９）が福島県内の病院で、内視鏡胸椎黄色靭帯骨化切除術を受けたと発表した。試合復帰まで４、５か月を要する見込み。鈴木翔は今季、主に勝ちパターンの一角を担って４６試合に登板。２勝４敗５セーブ１９ホールド、防御率２・３６の成績を残した。９月２５日のソフトバンク戦（楽天モバイル）を最後に登板はなく、１０月２日の登録抹消された後も１軍には帯同して練習を続けていた。