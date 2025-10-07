5日に投開票が行われた鶴岡市長選挙で初当選した佐藤聡さん（57）に7日、当選証書が手渡されました。新人で元県議会議員の佐藤聡さん（57）は、現職と新人2人の三つどもえの選挙戦となった鶴岡市長選挙に2度目の挑戦で初当選を果たしました。7日は市選挙管理委員会の佐藤委員長から佐藤聡さんに当選証書が手渡されました。佐藤聡さん「改めて当選の喜びとともに市民のみなさんの負託に応えるという思いを強くしました。身の引き締