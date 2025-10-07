日本サッカー協会は７日、影山雅永技術委員長の契約解除を発表した。この件について、今夜会見を行う。理由などは発表されていない。影山氏は２４年春にＪＦＡ技術委員長に就任。福島県出身で筑波大卒。現役時代は市原、浦和、仙台でプレーし、引退後は日本代表テクニカルスタッフや、マカオ代表監督、岡山監督、Ｕ―２０日本代表監督などを歴任した。