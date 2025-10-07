◆秋季高校野球神奈川県大会▽決勝横浜１２―０法政二（７日・サーティーフォー保土ケ谷）大敗にも光は見えた。法政二・絹田史郎監督は「遠ざかっていたこのステージまで連れてきたもらったことに感謝して、よく頑張ったと思います」と選手に感謝した。「ちょっと万全ではなかったので関東へ向けて２番目、３番目の投手を確認したいと思って」と準決勝まで力投を続けてきたエース右腕・松田早太（２年）の登板を回避し、控え