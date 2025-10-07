福岡県警察学校で7日、入校式が行われました。35人が警察官としての第一歩を踏み出しました。福岡市中央区の警察学校では、10月1日付で採用された18歳から29歳の35人が入校式に臨みました。■入校生代表・山内大輝 巡査（29）「不偏不党かつ公平中正に警察職務の遂行にあたることを厳粛に誓います。」住友一仁本部長は「誇りと使命感、倫理観を培ってほしい」と訓示しました。■入校生・斎藤柚奈 巡査（19）「被害者に寄り添い、こ