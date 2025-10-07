鶴岡市の建設会社で産業廃棄物およそ4.6トンが不法投棄されていた事件で、山形地方検察庁は7日、廃棄物処理法違反の罪で経営者の男を起訴しました。会社敷地内からは逮捕容疑の2倍以上の廃棄物が見つかりました。廃棄物処理法違反の罪で起訴されたのは、鶴岡市稲生一丁目の建設会社役員・渡部勇介容疑者（78）です。渡部被告はことし7月の初めごろから17日までの間に渡部被告が所有する鶴岡市黒川の土地に、建設工事などで出た燃え