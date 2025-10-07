フィットネスクラブのティップネスがスポーツを通じた地域の活性化をめざし、横浜市と連携する協定を結びました。7日、横浜市とティップネスが結んだ協定は、両者が連携して地域の子どもや子育て世代、高齢者まで幅広く健康支援を行うことを目的としています。具体的には、横浜市が主催するイベントにティップネスの店舗からインストラクターを派遣したり、災害時には市内の11の店舗を避難所として利用できるようにして、被災者の