７日午後２時２５分頃、北海道釧路市川上町のスーパーマーケット「ビッグハウス旭町店」で、「乗用車が２階の屋上駐車場から１階の売り場に落ちてきた」と１１０番があった。店は営業中だったが、買い物客や従業員にけがはなかった。道警釧路署や地元消防によると、車は駐車場から階段を伝って青果コーナー付近に落下したといい、同署は運転していた男性（７４）がブレーキとアクセルを踏み間違えたとみて事故原因を調べている