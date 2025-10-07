元欅坂４６のメンバーで、女優の長濱ねる（２７）が７日、都内で「ＫＩＭＯＮＯＩＳＴ（キモノイスト）２０２５」アワードに参加した。落ち着いた赤色のシックな着物で登場。「普段自分が選ぶ色合いよりシック。背中を押してくれるようなお着物だなと思いました」と笑顔。「足袋にもレースが使われていて、普段から着物に親しみやすいなと思いました。いつもより大人っぽい感じがしました」とうなずいた。さらに、「私の祖母