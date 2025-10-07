Çò¤¤¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ã¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤Ç½÷Í¥¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Î¤ó(32)¤¬?ÈþµÓ?¤òÈäÏª¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö²Æ¤Î»×¤¤½Ð¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢Ä¶¥ß¥Ë¤ÎÇò¤¤¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ã¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤ÇµÓ¤òÅê¤²½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò5Ëç¸ø³«¤·¤¿¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¡Ö¤Î¤ó»äÉþ¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ã¥Ñ¥ó¥Ä¡×»Ñ¤Î¤Î¤ó¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥ànon_kamo_ne¤è¤ê¡Ë​​​​​¤³¤Î¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ã¥Ñ