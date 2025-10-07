県教育委員会は、県内の中学3年生を対象にした2026年度「進学希望調査」の結果を公表しました。約96％が県内の高校への進学を希望しています。高校進学希望調査は、県教育委員会が9月5日現在で、城ノ内中等教育学校を除く県内の中学3年生5727人を対象に行いました。このうち、県内の高校への進学を希望しているのは5483人で、希望率は2024年の同じ時期と比べて0.14ポイント低い95.74％でした。2025年春の募集定員をもとに算出した