¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¹À»Ô¤µ¤ó¤Ë¤â»÷¤Æ¤ë¡Á¡×Éã¤Ëº´Æ£¹À»Ô¡¢ÁÄÉã¤Ë»°Ô¢Ï¢ÂÀÏº¤ò»ý¤ÄÇÐÍ¥°ì²È¤Î29ºÐ¤¬¡¢ÇÉ¼êÈ±¤Ë¤·¤ÆÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡Ä¡£Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿²ò¶Ø¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£ÏÃÂê¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó FIRST LOVE¡×¸ø¼°X¡£2023Ç¯4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ê¡»³²í¼£¼ç±é¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó-Á´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±-¡×(TBS)¤Î±Ç²èÈÇ¤¬12·î24Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡ÖÄÉ²Ã¥­¥ã¥¹¥È²ò¶Ø¡ª¡×¤È´²°ìÏº(¤«¤ó¤¤¤Á¤í¤¦)