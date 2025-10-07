2025年9月26日（金）、夜のコスプレイベント「夜のacosta!@池袋サンシャインシティ」が開催されました。「acosta!」は関東・関西を中心に全国各地でほぼ毎月開催され、年間25万人以上が参加する大規模コスプレイベントで、「夜のacosta!」は昼間とは異なり夜景の中での撮影や、交流が楽しめる18歳以上が参加できるコスプレイベントです。夜景を活かした撮影ができる参加者はサンシャイン屋上広場の夜景や自身で持参したライ