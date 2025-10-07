「ユニクロ」は、10月17日（金）から、ロンドン発のブランド「JW ANDERSON（ジェイ ダブリュー アンダーソン）」とコラボした2025年秋冬コレクション「UNIQLO and JW ANDERSON」を、全国の店舗などで発売する。【写真】ブランケットにもアウターにも！肌触りのよい「ポンチョ」■英国らしさを感じる冬のワードローブ今回発売される「UNIQLO and JW ANDERSON」は、伝統的なフィールドウェアからインスパイアされた秋冬コレ