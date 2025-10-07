対面した2人はいい雰囲気になるが…NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は8日、第2週「ムコ、モラウ、ムズカシ。」の第8回が放送される。 初めてのお見合いで、まるで?からくり人形?のように緊張するトキ（郄石あかり）。お見合い相手である元士族の商人・中村守道（酒井大成）は、トキの父・司之介（岡部たかし）と勘右衛門（小日向文世）のちょんまげ姿に驚くが…。母・フミ（池脇千鶴）、仲人の傳（堤真一）とタエ（