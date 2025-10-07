文化の秋です。 県内で働く外国人が、大村市で日本の文化を体験しました。 月見団子を作ったり、自分で抹茶をたてたり。 日本文化を体験したのは、浴衣に身を包んだ海外の人たち。 イベントは、日本の食や文化などの魅力を発信しようと大村市で開かれ、県内の学校に勤める ALT＝外国語指導助手の9人が参加しました。 （主催者 松本テル子さん）「かわいい」 （参加者）「いい」 浴衣の着付けを体験した