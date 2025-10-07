浜松市内のラブホテルで知人女性の財布を盗んだとして、24歳の無職の男が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、自称愛知県豊川市に住む無職の男(24)です。警察によりますと、男は2025年2月28日、浜松市中央区内のラブホテルの一室で、浜松市内に住む女子大学生(22)の現金4万円やクレジットカードなどが入っていた財布(時価300円相当)を盗んだ疑いが持たれています。 2人は知人関係だったということで、事件当時、