【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ政権からは６日、自民党の高市新総裁の就任を歓迎する声がＳＮＳで相次いで寄せられた。トランプ大統領は「日本国民にとって素晴らしいニュースだ」と祝意を示した。その上で、高市氏を「知恵と強さ」を備えた人物だとたたえた。ベッセント財務長官は「日本は米国の最も緊密な同盟国の一つだ。相互の利益にかなう経済・安全保障分野に共に取り組みたい」と投稿し、日米の連携強化に意欲