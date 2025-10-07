大阪プロレスは年末のビッグマッチ「エクスカリバー２０２５」（１２月７日、大阪・大和アリーナ）で４大タイトル戦出場選手たちの会見を７日に開いたのだが、そこは大阪プロレス。ひと味違う?大阪プロレス劇場?が繰り広げられた。まずタッグ選手権。挑戦するタイガースマスクは会見ボイコットした王者組のひとり、浅川紫悠に公開直電だ。しかし、浅川は「うるせー」と話の途中でブツン。一方的に切られたタイガースマスクは固