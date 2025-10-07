記録的な大雨により浸水被害が出た、三重県四日市市の地下駐車場について四日市市の森市長は市営化の可能性について言及しました。 【写真を見る】274台が浸水被害の地下駐車場 市営化も検討へ “止水板の設置”助成の方針も 三重･四日市市の｢くすの木パーキング｣ （四日市市 森智広市長）「ディア四日市がそのまま自分の施設としてやっていくのか、市が駐車場を受け入れて直営でやっていくのか、選択肢としてはその2つか