滋賀県で開催されている国民スポーツ大会で、サッカー成年男子の鹿児島県チームが優勝しました。 鹿屋体育大学の選手で作る成年男子の鹿児島は、大分との決勝で、1対0で勝利し、14年ぶり2度目の優勝を果たしました。 この結果、少年男子・女子、成年男子の3つのカテゴリーの成績で競う総合成績でも鹿児島は総合優勝を手にしました。 サッカー競技での総合優勝は、1972年の太陽国体以来、53年ぶり