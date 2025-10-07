LOUD PARK 25の出演で12年ぶり、3度目の来日を果たすThe Ghost Inside（ザ・ゴースト・インサイド）。2015年にツアーバスが大型トラックと正面衝突するという悲劇に襲われながらも、2019年には一夜限りのライブを開催し、2020年にはセルフタイトル・アルバム『The Ghost Inside』で完全復活。2024年の6thアルバム『Searching for Solace』ではさらなる進化を見せている。来日を間近に控えたボーカルのジョナサン・ヴィジルにインタ