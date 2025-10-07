【青学大・原晋監督「マンスリー大作戦」】#8【マンスリー大作戦】広陵高の暴力問題が話題だが…私は世羅高3年で主将になって、陸上部に蔓延する悪習を全て撤廃した東京世界陸上で日本は銅メダル2個に終わりましたが、開催9日間の総入場者数は約62万人を数え、テレビも高視聴率が続いて大いに盛り上がりました。その「世界陸上」について──。東京世界陸上の最初の種目「男女競歩35キロ」では、中継したTBSのテレビ解説者とし