重賞２勝を挙げるラヴェル（牝５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キタサンブラック）が、現役を引退することが１０月７日、分かった。キャロットクラブがホームページで発表した。１０月１２日のアイルランドトロフィーを目標に調整を進めてきたが、１週前追い切り後に左前脚に腫れが見られ、出走を断念して放牧へ出された。ノーザンファームしがらきで改めて検査を行ったところ、繋じん帯に炎症を起こしていることが判明した。治療